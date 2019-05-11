Умер сценарист фильмов о человеке-пауке, лауреат премии Оскар Элвин Сарджент

Скончался сценарист из США Элвин Сарджент. За свою жизнь он был неоднократно удостоен премий «Оскар» и «БАФТА».

Сардженту было 92 года, и он умер в американском городе Сиэтле по естественным причинам. Похороны сценариста пройдут В Лос-Анджелесе, однако о времени и дате пока не сообщается.

Самыми популярными кинокартинами Сарджента стали вторая и третья части фильма «Человек-паук», которые были сняты в 2004 и 2007 годах. А также фильм «Новый Человек-паук», снятый в недалеком 2012.

Элвин Сарджент родился в 1927 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он был автором сценариев к кинокартинам «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток» (1972), «Чужие деньги» (1991), «Где угодно, только не здесь» (1999) и других.

Дважды Сарджент получил «Оскар» в 1978 и 1981 году за лучшие адаптированные сценарии к фильмам «Джулия» и «Обыкновенные люди». Также сценарист был удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) (1979) и «Сатурн» (2005).

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