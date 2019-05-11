Аппаз Илиев — самый пожилой мужчина в России скончался в Игнушетии

В республике Ингушетия скончался 123-летний Аппаз Илиев, занесенный в Книгу рекордов России, как самый пожилой мужчина.

Заместитель главного врача Тамара Касиева в клинической больнице (ИРКБ), куда ранее доставили мужчину, и где он некоторое время находился в коме, заявила, что Аппаз Илиев скончался в реанимации, врачи боролись за его жизнь.

«Тело старейшины мы уже передали родственникам, отправили его домой на машине медицины катастроф», — также рассказала Касиева.

Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушской республике. Он был занесён как самый пожилой гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, в Книгу рекордов России. У Илиева восемь детей, 35 внуков, 34 правнука и несколько праправнуков.

«Аппаз Лоросович всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече», — поделился словами о почившем на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Доренко погиб в Москве, упав с мотоцикла. Собянин выразил соболезнования.