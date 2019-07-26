Видео с неудачной погоней ДПС в Петербурге вызвало ажиотаж

Дорожные полицейские устроили ДТП на улице Профессора Качалова.

Полицейские Санкт-Петербурга устроили погоню за желтой машиной на улице Профессора Качалова. Преследование закончилось неудачно: инспекторы ДПС устроили ДТП и упустили нарушителя.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях в пятницу 26 июля. На нем видно, как автомобиль ДПС пытается выехать на встречную, чтобы перехватить неизвестного злоумышленника, но задевает проезжавшую машину. Не обращая внимания на аварию, полицейские выбегают и пытаются настичь цель “на своих двоих”, но злоумышленник уезжает.

Видео вызвало ажиотаж в социальных сетях — сейчас оно набрало свыше 542 тысяч просмотров. По каким-то причинам, пользователям Интернета понравилось смотреть на неудачу полицейских и сбегающего преступника. Оно содержит ненормативную лексику и Gazeta.SPb не может его опубликовать. Комментария ГУ МВД Санкт-Петербурга пока не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что легковушка попала под автобус в Колпино.