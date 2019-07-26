Легковушка влетела под автобус в Колпино

В Колпино произошло ДТП с участием пассажирского автобуса — под него влетел легковой автомобиль.

В пятницу, 26 июля, очевидцы сообщили об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, в городе Колпино в Ленинградской области, на автобусной остановке возле дома 45 по проспекту Ленина, неопытный водитель влетел под пассажирский маршрутный автобус.

По фотографиям видно, что легковой автомобиль красного цвета «впечатался» в автобус, при этом немного заехав под него. Скорее всего, водитель легковушки не смог соблюсти безопасную дистанцию на дороге и, во время резкого торможения автобуса, врезался в него.

Автор поста также назвал человека, сидевшего за рулем красного авто, «неопытным водителем».

О пострадавших сообщений не поступало.

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