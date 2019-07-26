Автомобиль каршеринга врезался в лестницу магазина в Петербурге

Автомобиль каршеринга врезался в лестницу магазина в Петербурге
О пострадавших сообщений нет. Фото: vk.com/spb_today

На улице Бабушкина в Невском районе города произошло ДТП: автомобиль каршеринга «Яндекс.Драйв» врезался в ступени магазина.

Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель за рулем автомобиля каршеринга врезался в лестницу продуктового магазина, расположенного в доме 85 по улице Бабушкина. Причины, по которым водитель не смог справиться с управлением, не известны. На фотография видно, что дорога вокруг пустая, а других участников ДТП нет.

Пользователи в комментариях шутят на тему частых аварий с участием автомобилей каршеринга.

«Интересно, сколько дней в году Яндекс.Драйв не попадает в дтп?, — пишет один из участников группы.

О пострадавших сообщений нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каршеринг-автомобиль перевернулся в центре Петербурга, водитель сбежал. В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринг-автомобиля. Nissan столкнулся с такси и перевернулся.

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