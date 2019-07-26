Переправившего в Петербург свыше 300 мигрантов арестовали

Переправившего в Петербург свыше 300 мигрантов арестовали
Демидов пробудет под стражей до 16 сентября. Фото: pixabay.com

ОПГ с февраля по май занимался фиктивной постановкой на учет таджиков и узбеков.

В Петербурге выбрали меру пресечения для фигуранта дела о канале незаконной миграции Эдуарда Демидова. Смольнинский суд отправил его под арест, передали Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 26 июля.

Демидова считают частью преступной группировки, которая поставила на учет в Петербурге свыше 300 мигрантов. ОПГ действовала с февраля по май и за это время организовала незаконное пребывание в России 337 граждан Таджкистана и Узбекистана — а может быть и больше.

Сам Демидов не считает себя виновным и попросил у суда домашний арест. Тем не менее, он пробудет под стражей до 16 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в офисах ОПГ в Санкт-Петербурге провели обыски и нашли документы.

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