ОПГ поставила на учет в Петербурге свыше 300 мигрантов

Полиция задержала четырех человек, и еще четырех отпустила под подписку о невыезде.
Сотрудники уголовного розыска и Росвардии устроили обыски по делу о нелегальной миграции в Петербурге. Следствие утверждает, что организованная группа ставила иностранцев на учет на коммерческих условиях.
Группа узаконила пребывание свыше 300 мигрантов на территории РФ, сообщили в главке МВД Петербурга и Ленобласти 25 июля. Полиция нашла бланки, печати, фальшивые документы. Задержано четверо, еще четверых отпустили под подписку о невыезде.
В 2018 году в Петербурге приехали 366 тысяч трудовых мигрантов, в основном из Узбекистана, Таджикистана Киргизии. Около 65% являются подсобными рабочими.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что таксиста-мигранта, устроившего смертельное ДТП на Обводном, заключили под стражу.