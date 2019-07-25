ОПГ поставила на учет в Петербурге свыше 300 мигрантов

Полиция изъяла оргтехнику, фальшивые документы, паспорта и многое другое. Фото: ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти

Полиция изъяла оргтехнику, фальшивые документы, паспорта и многое другое. Фото: ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти

Полиция задержала четырех человек, и еще четырех отпустила под подписку о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска и Росвардии устроили обыски по делу о нелегальной миграции в Петербурге. Следствие утверждает, что организованная группа ставила иностранцев на учет на коммерческих условиях.

Группа узаконила пребывание свыше 300 мигрантов на территории РФ, сообщили в главке МВД Петербурга и Ленобласти 25 июля. Полиция нашла бланки, печати, фальшивые документы. Задержано четверо, еще четверых отпустили под подписку о невыезде.

В 2018 году в Петербурге приехали 366 тысяч трудовых мигрантов, в основном из Узбекистана, Таджикистана Киргизии. Около 65% являются подсобными рабочими.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что таксиста-мигранта, устроившего смертельное ДТП на Обводном, заключили под стражу.