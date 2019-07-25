Таксиста заключили под стражу за смертельное ДТП на Обводном

Таксиста заключили под стражу за смертельное ДТП на Обводном
Водитель не избрал безопасную дистанцию до автопоезда впереди. Фото: скриншот видео

Молодой человек может получить до 7 лет лишения свободы за гибель двух пассажиров.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для таксиста, по вине которого в ДТП на Обводном канале погибли два человека. Икромджон Абдикулов пробудет под стражей до 22 сентября, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга.

Следствие выяснило, что Абдикулов на машине Skoda Rapid ехал на набережной Обводного канала Петербурга, но не избрал безопасную дистанцию до автопоезда впереди и задел его. Погибли два пассажира.

По статье 264 УК РФ часть 5, которую вменяют 23-летнему мигранту, можно получить принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет. Напомним, молодой человек находился за рулем без водительских прав.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Яндекс.Такси” прокомментировало ДТП на Обводном.

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