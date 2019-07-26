Новгородец приехал к знакомому покупать машину и был убит

Вместо ключей от машины новгородец в Петербурге нашел свою смерть. Фото: pixabay.com

Вместо ключей от машины новгородец в Петербурге нашел свою смерть. Фото: pixabay.com

Во вторник ночью возле Усть-Ижорского шоссе было найдено тело 35-летнего мужчины, убитого выстрелом в грудь. Следователи по горячим следам раскрыли это преступление.

Сотрудники Следственного отдела по Колпинскому району вместе с полицейскими петербургского главка вычислили и задержали подозреваемого в убийстве — 34-летнего ранее судимого мужчину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый узнал, что его знакомый, житель Новгородской области, собирается купить машину. Он предложил рассмотреть для покупки автомобиль, принадлежащий его отцу, причем назвал заведомо заниженную цену. Новгородец обрадовался и выехал в Петербург, чтобы посмотреть на машину и заключить сделку.

Мужчины встретились 11 июля и вместе пошли в отделение банка, где покупатель снял со счета 500 тыс. рублей. У обвиняемого было при себе огнестрельное оружие. Он заманил приятеля на то самое место возле Ижорского шоссе, дважды выстрелил ему в грудь, забрал деньги и скрылся, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

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