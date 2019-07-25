Нелегальный мигрант из Средней Азии убил 50-летнего петербуржца

Нелегальный мигрант из Средней Азии убил 50-летнего петербуржца
Сейчас подозреваемый уже задержан. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге задержан гражданин среднеазиатского государства в возрасте 24 лет, который находится в регионе без регистрации.

Задержанный подозревается в избиении 50-летнего жителя Невского района, который скончался от травм спустя несколько дней. Труп с травмами головы был обнаружен 22 апреля прошлого года в одной из квартир дома по улице Ткачей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный изобличен в совершении преступления. Установлено, что он 4 апреля в ходе ссоры избил мужчину, который впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец забил до смерти свою сожительницу.

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