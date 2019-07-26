Россия получила приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Фото: pixabay.com

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Фото: pixabay.com

Российский Олимпийский комитет получил официальное приглашение на игры, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков сообщил, что получил приглашение, подписанное президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом. Поздняков поздравил российских спортсменов и подчеркнул, что на будущей Олимпиаде Россия сможет выступать под собственным флагом без каких-либо ограничений.

На прошлых зимних играх в южнокорейском Пхенчхане российские легкоатлеты из-за допингового скандала были допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе. В Токио к сборной России не применяются никакие дополнительные условия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты WADA планируют открыть новые дела по допингу в России