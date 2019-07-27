На проспекте Ветеранов под колеса мотоцикла угодил мужчина

На проспекте Ветеранов под колеса мотоцикла угодил мужчина
Фото: https://pixabay.com

Он получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Все случилось ночью 27 июля в Кировском районе. Обо всем сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На пересечении проспекта Ветеранов с улицей Генерала Симоняка дорогу перебегал 34-летний петербуржец. Он пытался перебраться на другую сторону вне зоны пешеходного перехода. В этот момент на него наехал водитель «Сузуки», который не успел отреагировать на происходящее. Пешеход не дождался помощи врачей и умер.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из Финского залива в Петербурге вытащили утопленника. Очевидцы отмечают, что тело утопленника было найдено неполадку от торгово-развлекательного комплекса «Питерлэнд». Внимательные местные жители заметили работу сотрудников правоохранительных органов на берегу залива.

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