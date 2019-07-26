Из Финского залива в Петербурге вытащили утопленника

Мужчина был в черной одежде. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Санкт-Петербург" / ВК

Мужчина был в черной одежде. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Санкт-Петербург" / ВК

В пятницу, 26 июля, у Яхтенного моста в Финском заливе в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено бездыханное тело человека.

Данная информация была распространена очевидцами в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что тело утопленника было найдено неполадку от торгово-развлекательного комплекса «Питерлэнд». Внимательные местные жители заметили работу сотрудников правоохранительных органов на берегу залива. Фотографии с места происшествия были опубликованы в соцсетях.

По предварительной информации, сообщение поступило в отдел МВД Приморского района около 11 часов утра. О покойном на данный момент ничего не известно, кроме того, что на нем была черная одежда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мужчина задушил своего престарелого деда подушкой.