Из Финского залива в Петербурге вытащили утопленника

Из Финского залива в Петербурге вытащили утопленника
Мужчина был в черной одежде. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Санкт-Петербург" / ВК

В пятницу, 26 июля, у Яхтенного моста в Финском заливе в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено бездыханное тело человека.

Данная информация была распространена очевидцами в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что тело утопленника было найдено неполадку от торгово-развлекательного комплекса «Питерлэнд». Внимательные местные жители заметили работу сотрудников правоохранительных органов на берегу залива. Фотографии с места происшествия были опубликованы в соцсетях.

По предварительной информации, сообщение поступило в отдел МВД Приморского района около 11 часов утра. О покойном на данный момент ничего не известно, кроме того, что на нем была черная одежда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мужчина задушил своего престарелого деда подушкой.

новости спб труп утопленник финский залив
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из Финского залива в Петербурге вытащили утопленника
Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией при жаре в 30 градусов
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в Томской области
Петербуржец заплатит штраф в 110 млн рублей за обналичивание денег
Автосервис Hard Rock на Чайковского закрыли на два месяца
«Росконтроль» назвал лучшую марку «Дарницкого» хлеба
Лукашенко высказался об отношениях с Россией
Два дня в Петербурге постараются поднять тепло до нормы июля