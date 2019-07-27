Легковушка столкнулась с автобусом у «Ломоносовской»

О пострадавших пока что ничего не сообщается.

Все случилось сегодня утром, 27 июля. Обо всем сообщают очевидцы, которые рассказали об инциденте в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они уверяют, что авария произошла недалеко от станции метро «Ломоносовская» в Невском районе. Дорогу не поделили двое – автобус и легковой автомобиль. По предварительны данным, во всем виноват водитель автомобиля, который несся на дороге на высокой скорости и «затормозил» об общественный транспорт.

Пока что официальных данных об аварии не поступало. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на проспекте Ветеранов под колеса мотоцикла угодил мужчина. Он пытался перебраться на другую сторону вне зоны пешеходного перехода и получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.