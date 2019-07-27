На Малой Митрофаньевской тушили склады

Что стало причиной для пожара – не уточняется.

Инцидент случился в ночь с 26 на 27 июля. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста прикрепил видеозапись, на которой видно, как полыхает складское помещение. Человек уточнил, что все произошло на Малой Митрофаньевской улице. На место оперативно прибыли пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания. Пока что никаких официальных данных не поступало.

«Это не склад, а шиномонтажка вроде была»,

— пишет один из комментаторов.

Другие отметили, что в последнее время появляется слишком много новостей о пожарах. Некоторые заметили, что пожарные не спешили тушить огонь и стояли разговаривали о чем-то.

«На вызов пожарные приехали без воды?»,

— недоумевает петербурженка.

Видео: https://vk.com/spb_today

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