Подруга зарезанной женщины в Раменском заявила, что она сама виновата

Она якобы провоцировала мужчину на совершение преступления.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает РЕН ТВ.

Собеседница телеканала рассказала, что ее подруга детства рассталась со своим сожителем, но почему-то все время хотела напоминать ему о себе. Она утверждает, что женщина ходила с бывшим возлюбленным в один фитнес-центр в одно и то же время. Это раздражало мужчину, который просил не попадаться ему лишний раз на глаза, так как он не пришел в себя.

Она также отметила, что преступник неоднократно проявлял скверный характер – однажды он даже пытался утопить возлюбленную в бассейне.

Напоминаем, что недавно на детской площадке в Раменском нашли зарезанную девушку. В убийстве подозревается ее сожитель, который совершил преступление на глазах ребенка. Он уже признался в содеянном.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпино экс-полицейского подозревают в убийстве друга из-за долга.