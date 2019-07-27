В Колпино экс-полицейского подозревают в убийстве друга из-за долга

Мужчина также обвиняется в контрабанде наркотиков.

Об этом стало известно 26 июля. Решение об аресте вынес Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Бывший полицейский подозревается в убийстве мужчины у станции Металлострой. В ходе расследования удалось выяснить, что погибший был должен обвиняемому крупную сумму денег. Это и могло стать причиной для кровавой мести.

По предварительным данным, экс-полицейский вывез должника в безлюдное место под надуманным предлогом. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил в знакомого два раза, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Оружие подозреваемый нашел во время работы в правоохранительных органах. Он попросил у суда домашний арест, так как ему нельзя в тюрьму из-за еще одного дела в горсуде. Мужчина параллельно обвиняется в контрабанде наркотиков.

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