Петербуржец устроил ухажеру любимой девушки спектакль с болезненным концом

Мужчина следил за девушкой 3 года через подаренный iPhone. Фото: pixabay.com

Мужчина следил за девушкой 3 года через подаренный iPhone. Фото: pixabay.com

Приморский суд Петербурга зарегистрировал дело о неправомерном компьютерном доступе и сексуальном насилии.

Приморский суд Петербурга зарегистрировал дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и сексуальном насилии. Петербуржец следил за девушкой с помощью подаренного iPhone 6.

Некий Игорь Саликов попросил Климентия Цая поставить “шпионское ПО” на “айфон”, который затем подарил девушке К., сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 26 июля. Он наблюдал за девушкой 3 года — до декабря 2017 года, и копировал ее информацию на свой ноутбук, скопив не менее 320 фотографий.

У девушки появился молодой человек, которого следствие называет Б. Саликов решил мстить: он связался с другом П., который уже имел судимость, и подругой Ириной Кузнецовой. Девушка пригласила Б. в квартиру на Дибуновской и там “оставила его без одежды”. Тут в квартиру ворвался П., который играл роль ревнивого супруга Кузнецовой. Он избил мужчину и подверг его сексуальному насилию.

Пока что Приморский суд Санкт-Петербурга не принял к производству это дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге арестовали киргиза за убийство ЛГБТ-активистки.