Каршеринг атаковал закрытый в Рыбацком мост

Каршеринг атаковал закрытый в Рыбацком мост
Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобиль остался помятым, а вот по переправе проехать все равно не вышло.

Инцидент случился сегодня, 27 июля. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографиями с места происшествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что лихач пытался прорваться через закрытый в Рыбацком мост, что завершилось лишь повреждение каршерингового автомобиля. Водитель также снес один из блоков, которые перекрывали мост.

Кажется, в аварии никто не пострадал. Пока никаких официальных данных о ДТП не поступало.

«Старый мост по Рыбацкому проспекту в аварийном состоянии, он закрыт. Рядом новый построен»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что легковушка столкнулась с автобусом у «Ломоносовской». Дорогу не поделили двое – автобус и легковой автомобиль. По предварительны данным, во всем виноват водитель автомобиля, который несся на дороге на высокой скорости и «затормозил» об общественный транспорт.

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