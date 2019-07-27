У директора петербургской фирмы из квартиры похитили 22 миллиона рублей

Мужчина также лишился пистолета после проникновения в дом вора.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Новостью поделились в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что директор коммерческой фирмы обратился в отделении Василеостровского района и заявил о пропаже 22 миллионов рублей и пистолета. Он уверен, что деньги и травматическое оружие пропали после визита вора, который взломал квартиру на улице Нахимова. Его не остановило даже то, что миллионы хранились в металлических ящиках.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража» и занимаются поисками преступника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у пожилого туриста украли кошелек в музее Санкт-Петербурга. В кошельке находились деньги в размере более 15 тысяч рублей и документы. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника на месте происшествия и изъять похищенное.