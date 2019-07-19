У пожилого туриста украли кошелек в музее Петербурга

В четверг, 18 июля, в одном из государственных музеев, который расположен на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, произошла кража.

Турист — пенсионер 1948 года рождения, обратился к сотрудникам правоохранительных органов с информацией, что неизвестный злоумышленник совершил хищение его кошелька из кармана шорт, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В кошельке находились деньги в размере более 15 тысяч рублей и документы. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника на месте происшествия и изъять похищенное.

Следственным управление УМВД России по Центарльному району озбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина с ножницами напал на салон сотовой связи в Кировском районе.