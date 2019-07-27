Из квартиры на Среднеохтинском пропали два миллиона рублей

Петербурженка также лишилась золотых украшений.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О пропаже заявила хозяйка квартиры на Среднеохтинском проспекте. Петербурженка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что у нее пропали два миллиона рублей и золотые украшения на сумму 230 тысяч рублей. Она уточнила, что замок на двери был поврежден. По предварительным данным, неизвестный проник в квартиру и украл деньги и драгоценности.

Полицейские уже возбудили уголовное дело и занимаются поисками преступника. К слову, в эту субботу крупной суммы лишился один директор коммерческой фирмы – он остался без 22 миллионов рублей, а также пистолета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у жителя Красногвардейского района похитили два мобильника. Потерпевший рассказал полицейским, что 23 июля около шести часов вечера он находился на общем балконе 12 этажа в одном из домов по проспекту Косыгина в Санкт-Петербурге.