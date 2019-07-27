Ребенок из детдома утонул во время экскурсии

Ребенок из детдома утонул во время экскурсии
Фото: pixabay.com

Мальчика находился в составе группы, которая отправилась в Свердловскую область.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы. Все произошло в районе реки Реж с 12-летним мальчиком. Ребенок вместе с другими ребятами из детского дома отправился на экскурсию. Вместе с ними находился вожатый, который не уследил за школьником. Как так вышло, что мальчик утонул – не уточняется.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Любимовском озере утонул шестилетний ребенок. К 59-летнему петербуржцу приехали погостить его сын с двумя внуками из Архангельской области, и вся семья пошла на рыбалку на Любимовское озеро возле поселка Студеное Приозерского района Ленобласти.

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