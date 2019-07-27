Петербуржца подозревают в краже денег на ремонт Интендантских складов

Мужчину отправили под домашний арест.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Алексей Бирюкова, который ранее занимал пост директора по стратегическому развитию ФГКУ «ЗСД», посадили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве.

По предварительным данным, петербуржец способствовал тому, чтобы различные фирмы могли наживаться на тех или иных проектах. На схеме сообщники неплохо зарабатывали – за два года Бирюков и компании разбогатели таким образом примерно на 25 миллионов рублей. Именно столько денег было выделено на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения Интендантских складов.

Обвиняемый вину признает. Дома он будет находиться до 10 сентября текущего года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники оставили пенсионерок без полумиллиона рублей.