Мультфильм «Три кота» посмотрели 1,5 млрд раз на YouTube

Мультфильм &#171;Три кота&#187; посмотрели 1,5 млрд раз на YouTube
Фото: YouTube / https://www.youtube.com/channel/UCBZNnwQOBirwpeWncqTj_KQ

Премьера состоялась четыре года назад, за это время российский мультфильм успели полюбить миллионы детей на всей земле.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Уточняется, что речь идет о совокупном количестве просмотров всех серий, выложенных на YouTube.

Канал с мультфильмами был запущен в декабре 2015 года. Всего планируют выпустить 156 эпизодов – какую-то часть еще не успели показать. В «Трех котах» главные герои, Коржик, Компот и Карамелька, учатся решать жизненные сложности при помощи не только родителей, но и смекалки.

Мультфильм смотрят не только в России, но также в 150 странах мира – его перевели на 29 языков. В первый год Министерство культуры выделило на сериал 5,5 миллионов рублей, чуть позже – еще 6,5 миллионов.

К слову, одним из самых популярных российских видео на YouTube является одна из серий «Маши и Медведя». В марте 2019 года эпизод «Маша плюс каша» посмотрели более 2 миллиардов раз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что клип на «Богемскую рапсодию» группы Queen набрал рекордные 1 млрд просмотров.

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Мультфильм «Три кота» посмотрели 1,5 млрд раз на YouTube
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