Мультфильм «Три кота» посмотрели 1,5 млрд раз на YouTube

Премьера состоялась четыре года назад, за это время российский мультфильм успели полюбить миллионы детей на всей земле.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Уточняется, что речь идет о совокупном количестве просмотров всех серий, выложенных на YouTube.

Канал с мультфильмами был запущен в декабре 2015 года. Всего планируют выпустить 156 эпизодов – какую-то часть еще не успели показать. В «Трех котах» главные герои, Коржик, Компот и Карамелька, учатся решать жизненные сложности при помощи не только родителей, но и смекалки.

Мультфильм смотрят не только в России, но также в 150 странах мира – его перевели на 29 языков. В первый год Министерство культуры выделило на сериал 5,5 миллионов рублей, чуть позже – еще 6,5 миллионов.

К слову, одним из самых популярных российских видео на YouTube является одна из серий «Маши и Медведя». В марте 2019 года эпизод «Маша плюс каша» посмотрели более 2 миллиардов раз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что клип на «Богемскую рапсодию» группы Queen набрал рекордные 1 млрд просмотров.