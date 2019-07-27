Названы 10 самых стыдных речевых ошибок в русском языке

Стало известно, в каких словах россияне допускают самые «позорные» ошибки.

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азилия Блинова составила топ-10 речевых ошибок, за которые может быть стыдно, пишет «Российская газета».

В списке ошибок лидирует слово «звонит». Если человек ставит ударение на первый слог, он сразу выдает невысокий культурный уровень. На втором месте расположились слова «ихний» и «евонный» — просторечья, относящиеся к уральским диалектизмам.

Третье место заняло слово «ложить», которого не существует. Следом идет «плотят» от «платить». Также часто неправильно произносят слово «договорА», хотя правильно только «договОры».

Нередко можно встретить в речи избыточное слово «более», например, «мы стали более лучше одеваться». Россияне нередко путают слова «надевать» и «одевать» — надеть можно на себя, а одеть кого-то

Многие наши соотечественники не знают как произносится кофе эспрессо. Как говорит профессор Азалия Блинова, на экспрессе ездят, а эспрессо — пьют. Еще одна распространенная ошибка в слове «торты», тут ударение нужно ставить на первый слог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы самые популярные имена новорожденных в Петербурге.