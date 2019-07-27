Любитель пива выстрелил в парня и уехал на его велосипеде в центре Петербурга

Юношу отвезли в глазную травму. Сотрудники полиции разыскивают мужчину в черных очках и с двумя банками пива.
Как стало известно Gazeta.SPb, 18-летнего юношу обстреляли из газового оружия в центре Петербурга и украли у него велосипед. В ночь на 27 июля возле дома 45 по Загородному проспекту, неизвестный выстрелил в лицо молодому человеку и украл у него велосипед, на котором впоследствии скрылся по Большому Казачьему переулку в сторону набережной Фонтанки.
Пострадавшего 18-летнего петербуржца госпитализировали в глазную травму, находящуюся на Литейном проспекте. По одной из версий, выстрел был произведен из газового пистолета «Удар».
Уличные камеры видеонаблюдения засняли мужчину европейской внешности, приблизительно 35-40 лет, ростом примерно 180 см, в черных очках, черной футболке и черных шортах и с двумя бутылками пива в руках.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Хошимина петербуржец во время ссоры выстрелил в голову знакомому.