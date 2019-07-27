«Союзмультфильм» выпустит трехмерных «Крокодила Гену» и «Чебурашку»

Художник рассказал, что все самые известные персонажи советских мультфильмов уже созданы в 3D. Фото: pixabay

Художник рассказал, что все самые известные персонажи советских мультфильмов уже созданы в 3D. Фото: pixabay

Художники «Союзмультфильма» создали 3D-модели нескольких персонажей из мультфильмов «золотой коллекции».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова художника-постановщика киностудии Юрия Пронина, который выступил на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Художник рассказал, что все самые известные персонажи советских мультфильмов уже созданы в 3D. Среди них: «Крокодил Гена», «Чебурашка» и «Попугай Кеша». Эти персонажи уже созданы про запас и продюсеры «Союзмультфильма» занимаются поиском вариантов их дальнейшей реализации.

Форум «Таврида» проходит на территории Крымского полуострова. В мероприятии участвуют многие российские режиссеры, актеры, художники и архитекторы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые создали новый метод борьбы с облысением с помощью 3D-принтера. Американские ученые смогли освоить инновационную технологию выращивания волосяных фолликул с помощью 3D-печати.