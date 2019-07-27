На несанкционированном митинге в Москве задержали 295 человек

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы прошла массовая оппозиционная акция, которая не была согласована с властями столицы.

Сотрудниками правоохранительных органов было задержано 295 человек, которые принимали участие в акции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей московского главка МВД.

Отмечается, что среди задержанных большое количество человек не являются жителями Москвы. На данный момент задержанных развозят по территориальным отделениям полиции для выяснения обстоятельств. В ведомстве сообщили, что в акции участвовало порядка 3,5 тысяч человек.

По другой информации, на несогласованной акции было задержано 696 человек, передает «Коммерсант» со ссылкой на «ОВД-Инфо».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержан лидер «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.