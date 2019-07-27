В Петербурге задержан лидер «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров

Координатора проекта «Объединенные демократы» задержан в Петербурге 27 июля.

Сотрудники полиции задержали Андрея Пивоварова около его собственного дома.

«Меня у дома блокировала полиция, говорят, на меня написано заявление и надо доставить меня в отдел», — пишет сам Пивоваров в своем Twitter-аккаунте.

Его отвезли в 21 полицейский отдел на служебном транспорте, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на слова задержанного.

Позже активист сообщил в Twitter, что заявление на него написала глава ИКМО «Екатерингофский» Ксения Недбайло, которая требуют возбудить уголовное дело за выступление на митинге 24 июля.

«На меня написала заявление глава ИКМО Екатерингофский Недбайло, требует возбудить уголовку за выступление на митинге 24.07 «Против беспредела на выборах». Из отдела вышел, Недбайло, Смакотину, Соловьеву и Макарову хрен бе масла, повоюем», — пишет активист.

Андрей Пивоваров является зарегистрированным кандидатом в в муниципальные депутаты МО №78. Раннее представительница «Единой России» предприняла попытку снять его с выборов через суд, но потерпела поражение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Астрахани задержан экс-глава региона.