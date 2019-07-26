В Астрахани задержан экс-глава региона

Следственный комитет задержал бывшего председателя Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова.
Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, он ане уточнила, по какому делу их задержали.
По данным «Коммерсанта», их задержали в рамках расследования в отношении органов власти, которых причастны к нарушениям при исполнении программы переселения из аварийного жилья.
Расул Султанов по собственному желанию ушел в отставку больше месяца назад — 10 июня. Исполняющим обязанности председателя правительства и одновременно министра финансов региона назначили Виталия Шведова.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Астрахани задержан и. о. министра строительства и ЖКХ. В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского. Известно, что задержание Гужвинского связано с аварийным жильем, подробности не уточняются.