В Астрахани задержан и. о. министра строительства и ЖКХ

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского.

Известно, что задержание Гужвинского связано с аварийным жильем, подробности не уточняются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Также известно, что по этому вопросу работают сотрудники генпрокуратуры региона.

Добавим, что Олег Гужвинский был назначен на должность исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ в августе прошлого года, ранее он занимал руководящие должности в инспекции

Государственного архитектурно-строительного надзора, комитете по архитектуре и градостроительстве и службе строительного и жилищного надзора в Астрахани.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семь сотрудников ФСБ задержаны по делу о хищении 140 млн рублей. В Москве задержали семерых сотрудников ФСБ, их подозревают в хищениях из банка не менее чем на 140 млн рублей.

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