Забастовка в аэропорту Барселоны задержала самолет до Петербурга

Компания Vueling обеспечила россиян питанием и надувными матрасами.

В Барселоне задержали рейс до Санкт-Петербурга в воскресенье 28 июля. Отсрочка составляет свыше 5 часов.

По предварительной информации, речь идет о рейсе компании Vueling. По данным табло аэропорта Пулково Санкт-Петербурга, самолет должен был вылететь в 04:20, но в итоге покинул Барселону лишь в 09:35. В Петербурге его ждут к 13:50.

Россияне сообщают из Испании в соцсетях, что задержка рейса произошла из-за забастовки сотрудников аэропорта. Представители Vueling обеспечили петербуржцев питанием и надувными матрасами.

Из Петербурга в Барселону, судя по табло, задержали тот самый самолет, который должен прилететь: он должен был вылететь в 05:10, но теперь покинет Пулково в 14:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что самолет из Симферополя в Петербург задержали на 7 часов.