Самолет из Симферополя в Петербург задерживают на 7 часов

В Пулково время прибытия назначено на 10 утра. Фото: Pixabay

В Пулково время прибытия назначено на 10 утра. Фото: Pixabay

Самолет, следующий по маршруту Симферополь — Санкт-Петербург, должен был вылететь из аэропорта отправления в субботу, 27 июля, в 22:25.

Однако оправления самолета до сих пор не произошло (на 2:10 по мск). Рейс был отложен уже дважды. В последнем на данный момент заявлении указали, что вылет состоится в 5:35 часов утра в воскресенье, 28 июля.

При этом, на табло в петербургском аэропорту «Пулково» время прибытия данного самолета назначено на 10 часов утра. В среднем, время перелета из Симферополя в Санкт-Петербург составляет не более трех часов.

Отмечается, что для пассажиров, ожидающих в аэропорту, было организовано горячее питание. Причины переноса рейса не назывались.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Амурской области из-за паводка эвакуировали более 1 тыс. местных жителей