Основатель “старого НТВ” Владимир Кара-Мурза умер, не дожив до 60-ти

Основатель “старого НТВ” Владимир Кара-Мурза умер, не дожив до 60-ти
24 октября журналист отпраздновал бы юбилей. Фото: https://www.facebook.com/vladimir.kara.murza

Причины смерти оппозиционного журналиста пока не называются.

Владимир Кара-Мурза умер, не дожив до 60 лет. Журналист, радиоведущий и историк отпраздновал бы юбилей 24 октября.

О смерти журналиста сообщил его сын в Facebook 28 июля. Он не назвал причин смерти, уточнив, что семья выберет место и время похорон позже. Владимир Кара-Мурза-младший назвал отца родончальником “старого НТВ”.

Кара-Мурза пришел на работу на телевидение в 1992 году в РГТРК “Останкино”, которая позже превратилась в “Первый канал”. Затем перешел на НТВ, где получил награду “Золотое перо РФ” в 1996 году. Оттуда отправился на ТНТ, сотрудничал с РЕН ТВ и радиостанциями “Эхо Москвы” и “Свобода”. Считался оппозиционным журналистом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге скончался тележурналист Андрей Петров.

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