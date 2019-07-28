Основатель “старого НТВ” Владимир Кара-Мурза умер, не дожив до 60-ти

Причины смерти оппозиционного журналиста пока не называются.

Владимир Кара-Мурза умер, не дожив до 60 лет. Журналист, радиоведущий и историк отпраздновал бы юбилей 24 октября.

О смерти журналиста сообщил его сын в Facebook 28 июля. Он не назвал причин смерти, уточнив, что семья выберет место и время похорон позже. Владимир Кара-Мурза-младший назвал отца родончальником “старого НТВ”.

Кара-Мурза пришел на работу на телевидение в 1992 году в РГТРК “Останкино”, которая позже превратилась в “Первый канал”. Затем перешел на НТВ, где получил награду “Золотое перо РФ” в 1996 году. Оттуда отправился на ТНТ, сотрудничал с РЕН ТВ и радиостанциями “Эхо Москвы” и “Свобода”. Считался оппозиционным журналистом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге скончался тележурналист Андрей Петров.