Сотрудница почты на юге Петербурга умерла на рабочем месте

Женщине не исполнилось и 50-ти лет. Фото: pixabay.com

Женщине не исполнилось и 50-ти лет. Фото: pixabay.com

Причины смерти на называют — возможно, свою роль сыграла жара.

Жительница Санкт-Петербурга скончалась на рабочем месте в отделении почты. Женщине не исполнилось и 50-ти лет.

Почтовое отделение, где работала женщина, располагается на улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPb 28 июля, женщине было 47 лет, она служила оператором связи. Санитары вынесли тело из одного из помещений отделения в разгар рабочего дня.

Причину смерти пока не установили. Не исключено, что жара в субботу 27 июля сыграла свою роль: вчера в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла 30 градусов тепла. Сегодня жара спадает — в городе 23 градуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге девушка упала из окна, потянувшись за кошкой.