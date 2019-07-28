Сотрудница почты на юге Петербурга умерла на рабочем месте

Сотрудница почты на юге Петербурга умерла на рабочем месте
Женщине не исполнилось и 50-ти лет. Фото: pixabay.com

Причины смерти на называют — возможно, свою роль сыграла жара.

Жительница Санкт-Петербурга скончалась на рабочем месте в отделении почты. Женщине не исполнилось и 50-ти лет.

Почтовое отделение, где работала женщина, располагается на улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPb 28 июля, женщине было 47 лет, она служила оператором связи. Санитары вынесли тело из одного из помещений отделения в разгар рабочего дня.

Причину смерти пока не установили. Не исключено, что жара в субботу 27 июля сыграла свою роль: вчера в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла 30 градусов тепла. Сегодня жара спадает — в городе 23 градуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге девушка упала из окна, потянувшись за кошкой.

жара московский район оператор связи почта смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Навальный госпитализирован из спецприемника
Под Лугой произошла смертельная лобовая авария
Сотрудница почты на юге Петербурга умерла на рабочем месте
Петербургское небо раскрасили в триколор в честь Дня ВМФ
Пользователи соцсетей испуганы видом украинских электричек
Девушка станцевала у шеста перед мэрией Березников
Из реки Мойки достали труп мужчины с простреленной головой
Дождь может испортить концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой