Петербурженка разбилась насмерть, потянувшись для спасения кота

Девушка в возрасте 20 лет потянулась из окна 9-го этажа для спасения кошки, которая вышла на карниз, и сорвалась.

В субботу утром, 27 июля, около 11:30 в Московском районе Санкт-Петербурга произошло страшное ЧП. 20-летняя девушка попыталась спасти кошку и вытянулась для этого из окна 9-го этажа, но не смогла удержать равновесие и выпала из окна дома 2/1 по улице Костюшко.

Девушка была экстренно госпитализирована в Городскую больницу №26. Врачи оценили её состояние как крайне тяжелое, у неё было зафиксировано множество травм, характерных для падения с высоты. Пострадавшая была доставлена в больницу в шоковом состоянии.

Вскоре девушка скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Priora сбил мотоциклиста на Ленинском, приехала “Реанимация”.