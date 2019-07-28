Priora сбил мотоциклиста на Ленинском, приехала “Реанимация”

Priora сбил мотоциклиста на Ленинском, приехала “Реанимация”
Пострадавший не мог подняться с асфальта. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобиль поворачивал в неположенном месте на перекрестке с ул. Зины Портновой.

Автомобиль Lada Priora сбил мотоциклиста на пересечении Зины Портновой и Ленинского проспекта в Петербурге. На место ДТП приехала машина “Реанимации”.

Свидетели рассказали, что мотоциклист не мог подняться с асфальта после аварии — вероятно, получил травму ноги. В Priora находились мигранты. На место приехали сотрудники полиции Петербурга.

Очевидцы рассказали, что автомобиль поворачивал в неположенном месте. Авария в Кировском районе Петербурга произошла глубоко после полуночи в воскресенье 28 июля. Сейчас обстоятельства ДТП и состояние пострадавшего продолжают выясняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что погоня за каршеринг-авто в Невском районе Петербурга закончилась ДТП на остановке транспорта.

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