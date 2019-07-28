Половина задержанных на митинге в Москве — иногородние

В Москве полицейские закончили оформлять задержанных на вчерашнем несогласованном митинге. Больше половины из них оказались иногородними.
По официальной информации ГУ МВД по Москве, вчера в митинге приняли участие около 3,5 тыс. человек. Из них примерно 700 человек — это журналисты и блогеры, которые заранее проинформировали органы о своем намерении освещать акцию.
По итогам митинга в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что были задержаны 1074 человека. По подсчетам «ОВД-Инфо» их больше — 1373 человека. Сегодня в полицейском главке сообщили, что из общего числа задержанных более 600 — не москвичи.
Митинге в субботу не был согласован с властями. Внесистемные оппозиционеры требовали включить их в выборные списки кандидатов в Мосгордуму.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что свыше тысячи москвичей задержали после несогласованного митинга