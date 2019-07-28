Свыше тысячи москвичей задержали после несогласованного митинга

Свыше тысячи москвичей задержали после несогласованного митинга
Около 3,5 тысяч человек вышли на Тверскую улицу. Фото: скриншот видео

Митинг за допуск независимых кандидатов к выборам не согласовали с властями.

После несогласованного митинга в центре Москвы задержали 1074 активистов в субботу 27 июля. Полиция заявила, что за разные нарушения их ждут соответствующие наказания.

Оппозиционеры призвали прийти на акцию на Тверской улице Москвы из-за недопуска части кандидатов к выборам в Мосгордуму, сообщает РИА Новости 27 июля. Власти Москвы не дали своего одобрения на проведение митинга, а мэр Сергей Собянин заявил, что полиция обеспечит безопасность в столице.

Прокуратура Москвы заявила, что организаторами акции являются те же лица, которые вывели людей к Московскому избиркому 14 июля — протесты подавляла полиция, значительное число активистов также задержали.

Выборы, о которых идет речь намечены на 8 сентября: 45 депутатов в 45 округах выберут по мажоритарной системе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге ИКМО отказываются регистрировать независимых кандидатов.

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