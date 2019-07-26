Названы основные причины отказов ИКМО в регистрации кандидатов

"Иногда ИКМО все принимает, а затем что-то теряет". Фото: pixabay.com

"Иногда ИКМО все принимает, а затем что-то теряет". Фото: pixabay.com

За пятницу суды Петербурга приняли 77 новых заявлений и материалов.

В суды Петербурга продолжают поступать иски к избирательным комиссиям муниципальных образований Санкт-Петербурга. Только за пятницу районные суды и мировые судьи зарегистрировали 77 новых заявлений и материалов.

Стали известны основные причины, по которым ИКМО отказываются регистрировать кандидатов, которые Gazeta.SPb назвали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 26 июля. Распространенной является ситуация, когда дежурные отказываются принимать документы, а на следующий день закрывают помещение комиссии. Иногда ИКМО все принимает, а затем что-то теряет. Вместо номера избирательного округа ИКМО требует наименование — или наоборот.

Сотрудники ИКМО придираются и к подписям, которые представляют кандидаты. Судьи Петербурга заявили, что смогли легко их прочитать, так как исправлений в них не было. Во всех подобных случаях иски будут удовлетворять, уточнили в судах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ГИК отменил отказы ИКМО в регистрации 244 кандидатов.