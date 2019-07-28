В Батуми прошел митинг за дружбу с Россией

В столице Аджарии Батуми на улицы вышли тысячи людей с требованием к грузинскому правительству наладить отношения с Россией.

Митинг был организован оппозиционной партией «Альянс патриотов Грузии» в центре Батуми. Участники акции требовали установления диалога не только с Россией, но и с властями Абхазии и Южной Осетии. Протестующие объявили виновной в ухудшении международных отношений правящую партию Грузии — «Национальное движение». Демонстранты требовали у правительства отказаться от воинственной риторики и выступали против участия Грузии в военных блоках, сообщает Sputnik.

«Мы должны начать и тяжелый разговор с абхазами и осетинами… Мы должны сделать первый шаг, потому что мы потеряли», — сказала член «Альянса патриотов», депутат Ада Маршания.

Партия намерена возобновить акции в сентябре и продолжать их до полного выполнения требований.

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