Петербуржцы рассказали о распылении газа во время концерта на Дворцовой

На Дворцовой площади играют, поют и танцуют в честь Дня ВМФ. Фото: vk.com

На Дворцовой площади играют, поют и танцуют в честь Дня ВМФ. Фото: vk.com

Информацией заинтересовалась полиция, это сообщение проверяется.

Обо всем стало известно 28 июля. Люди в социальных сетях писали, что во время выступления группы «Чайф» несколько людей в морской форме устроили драку в толпе. После некто достал газовый баллончик и применил его. Петербуржцы утверждают, что из-за инцидента прервали концерт, виновные в драке были задержаны горожанами.

Любопытно, что сотрудники правоохранительных органов Центрального района уверяют, что к ним сообщений о случившемся не поступало. Сейчас они проверяют данные.

В соцсетях также уверяли, что в драке кто-то пострадал, но никакие официальные источники не подтверждали эту информацию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что День ВМФ завершился артиллерийским салютом. За 10 минут было выпущено 30 залпов, состоящих из более 2 тыс. фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечили расчеты дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны.