День ВМФ завершился артиллерийским салютом

Вот такие пластиковые части от фейерверков сыпались сегодня на головы горожан. Фото: vk.com

Вот такие пластиковые части от фейерверков сыпались сегодня на головы горожан. Фото: vk.com

День ВМФ в Петербурге завершился праздничным салютом из 30 залпов с Петропавловской крепости и из Кронштадта.

Сегодня Военно-морской флот России отпраздновал свою 323-ю годовщину. В Петербурге прошел Главный парад, который принимал президент России Владимир Путин. В праздновании приняли участие более 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки, 41 воздушное судно.

За 10 минут было выпущено 30 залпов, состоящих из более 2 тыс. фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечили расчеты дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны.

Петербуржцы, наблюдающие салют с набережных Невы, поделились в соцсетях фотографиями пластиковых кусков снарядов, которые падали на них во время салюта. К записи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» больше всех лайков набрал комментарий, где подписчик упрекал авторов в излишней чувствительности: «Какие все нежные… А если война, то и родину защитить некому!»

Однако нельзя сказать, что бдительные люди не правы. Салюты бывают опасны. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, как совсем недавно в Минске праздничный салют вышиб окна и убил женщину