Водитель ударил прохожего дубинкой по голове в деревне Нижняя Шальдиха

Мужчина после этого попал в больницу и находится сейчас в тяжелом состоянии.

Об инциденте стало известно сегодня ночью, 29 июля. Обо всем сообщила супруга потерпевшего в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Она написала, что все случилось в воскресенье примерно в половину шестого вечера. Неадекватный автолюбитель по непонятной причине ударил пешехода дубинкой, а затем скрылся с места происшествия.

В посте сказано, что хулиган ехал на «Рендж Ровере» черного цвета. Водитель был высокого роста, спортивного телосложения. Женщина попросила всех, кто стал свидетелем нападения, обратиться в полицию.

«Что-то кажется мне не совсем так было…Чего-то не хватает, в этой истории»,

— пишут пользователи, требуя подробностей случившегося, но их пока что нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы рассказали о распылении газа во время концерта на Дворцовой. Информацией заинтересовалась полиция, это сообщение проверяется.