Неизвестный сбил собаку недалеко от Красного Села

На ней был поводок и намордник, так что, скорее всего, ее сейчас разыскивает хозяин.

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем сообщила пользовательница социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Она написала, что все случилось после 10 часов вечера в воскресенье, не доезжая пары километров до Красного села у перекрестка Аннинского шоссе. Неизвестный водитель ни «Ауди Q7» не стал объезжать пса, который почему-то бегал по дороге с поводком и в наморднике. Машина сбила с ног пса, а затем на большой скорости протащила его несколько метров. Судя по всему, после этого автомобилист скрылся с места происшествия.

Новость о происшествии разделила людей на два лагеря – кто-то посочувствовал владельцам собаки, а кто-то, напротив, считает, что они виноваты в гибели животного, так как оставили его без присмотра.

«Следить за собакой надо, чтоб не бегала где попало, а тем более по проезжей части»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самая умная в мире собака скончалась в США.