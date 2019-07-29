Самая умная в мире собака скончалась в США

Самая умная в мире собака скончалась в США
Фото: Скриншот видеозаписи

Хозяин пса придумал новый способ дрессировки, благодаря которому смог обучить собаку огромному количеству слов.

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем сообщает издание Independent. В сообщении уточняется, что Чейзер умерла в возрасте 15 лет по естественным причинам. К слову, ее хозяин ушел из жизни годом ранее – ему было 89 лет.

Собаку называют самой умной во всем мире не просто так. Дело в том, что Джон Пилли дрессировал ее необычным способом, который придумал сам. Он показывал Чейзер разные предметы и говорил, как они называются, повторяя информацию до 40 раз. Позже он прятал вещь и просил собаку ее найти. Пилли тренировал таким образом пса каждый день на протяжении трех лет.

Благодаря упорству американца, Чейзер смогла выучить более тысячи слов. В процессе обучения использовались мягкие игрушки, ширы, фрисби и пластиковые предметы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в возрасте 63 лет умерла старейшая в мире горилла Труди.

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