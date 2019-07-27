В возрасте 63 лет умерла старейшая в мире горилла Труди

В американском штате Арканзас умерла старейшая из горилл, содержащихся в неволе. Западная равнинная горилла Труди прожила 63 года.

В зоопарке Литл-Рока она была единственной гориллой, которая родилась в дикой природе, но потом была отловлена и помещена в зоопарк. Труди была привезена в Арканзас из зоопарка в штате Нью-Йорк, и Литл-Рок стал для нее домом на 31 год. «Нам будет ее очень недоставать», — говорится в сообщении зоопарка.

Сотрудники зоопарка вспоминают Труди как «выносливую девчонку, которая делала то что хотела и когда хотела». Она была необычна тем, что всегда жила с холостяцкими или мужскими группами. При этом в таких группах она всегда была боссом и верховодила над самцами.

Западная равнинная горилла обитает в Африке, на воле век этих животных обычно ограничен 40 годами. В зоопарках такие гориллы доживали до 50.

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