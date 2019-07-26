Медведицу Ленинградского зоопарка заставили прыгать за мороженое

В зоопарке Санкт-Петербурга подчеркнули, что животные никому ничего не должны. Фото: Ленинградский зоопарк

В зоопарке Санкт-Петербурга подчеркнули, что животные никому ничего не должны. Фото: Ленинградский зоопарк

Администрация зоопарка Петербурга возмущена эгоизмом и жестокостью посетителей.

Посетители Ленинградского зоопарка попытались накормить медведицу Хаарчаана мороженым, чтобы увидеть ее прыжки в воду. В администрации возмущены эгоизмом и жестокостью петербуржцев.

Медведица грелась на солнце после купания, но посетители ждали от нее очередного прыжка в воду. Одна женщина бросила животному стаканчик мороженого, за которым Хаарчаана тут же прыгнула, сообщили Gazeta.SPb в Ленинградском зоопарке 26 июля. Дети попросили гостью бросить еще, но тут в ситуацию вмешались сотрудники зоопарка, заявив, что посетители нарушают правила.

В ответ они услышали, что дети час стояли на солнце, а медведица не хотела прыгать. Кроме этого посетители были уверены, что медведи едят снег, а значит мороженое им тоже можно.

В зоопарке Санкт-Петербурга подчеркнули, что животные никому ничего не должны, а их рацион питания специально разрабатывают. Неправильное питание может привести даже к завороту кишок, как это случилось с пони в Пензенском зоопарке, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.