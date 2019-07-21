Посетители Пензенского зоопарка до смерти закормили пони

Посетители Пензенского зоопарка до смерти закормили пони
Жеребенку исполнилось 3 месяца. Фото: https://vk.com/zoo_pnz

Жеребенка пытались спасти от заворота кишок в течение 7 часов.

В зоопарке Пензы погиб жеребенок Шетлендской пони. Вскрытие показало, что желудок животного разорвался от лишней еды.

Ветеринары пытались спасти 3-месячного жеребенка в течение 7 часов. Администрация зоопарка обвинила в смерти посетителей зоопарка, которые проигнорировали таблички с просьбой не кормить животных, равно как и обращения сотрудников заведения.

Пользователи соцсетей предложили ввести штрафы и фиксировать нарушителей на видеокамеры. Некоторые предлагают вывесить фотографии мертвого жеребенка специально для посетителей, которые игнорируют правила.

Шетлендские пони одни из самых маленьких представителей пони из северной Шотландии. Их рост составляет от 70 до 110 см, они живут до 30 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленинградском зоопарке родились ястребиные совята.

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